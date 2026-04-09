La stagione del Volley Bergamo si chiude con un tie break vincente a San Giovanni

La stagione del Volley Bergamo 1991 si conclude con una vittoria al tie break contro San Giovanni nella gara che chiude i Playoff Challenge della stagione 202526. La partita si è giocata a Cervia, segnando il finale di un anno sportivo per la squadra bergamasca. La sfida ha rappresentato l’atto conclusivo del campionato e ha regalato ai giocatori un’ultima soddisfazione prima di lasciar spazio alle pause estive.

Cervia. Il finale di stagione è un tie break vincente. Contro San Giovanni, il Volley Bergamo 1991 si regala un’ultima soddisfazione nella gara che chiude l’annata 202526, atto conclusivo dei Playoff Challenge a tinte rossoblù. Un successo che arriva al termine di una serata letteralmente infinita, dopo 2 ore e 13 minuti di gioco. Cervellin schiera Aurora Micheletti nel sestetto titolare, mentre in seconda linea si alternano Martina Armini e Federica Ferrario, la prima in ricezione, la seconda in difesa. E poi via alla consueta alternanza in posto quattro, dove Eze trova prima capitan Mlejnkova e Mosser e a tratti Bolzonetti e Cese Montalvo. L’avvio è frizzante, con Kipp subito determinante (5,62%), Manfredini perfetta in attacco (3, 100%) e Cese Montalvo inarrestabile (3, 75%). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

La stagione del Volley Bergamo 1991 si chiude a San Giovanni: ultima sfida dell’annata, senza più obiettivi da inseguireSenza più obiettivi di classifica da raggiungere, il Volley Bergamo 1991 si prepara a scendere in campo per l’ultima volta nella stagione 2025/26:...

San Giovanni, è un’occasione sprecata. Lotta, ma perde al tie break con BergamoBergamo 3 San Giovanni 2 BERGAMO: Bolzonetti 14, Strubbe 13, Weske 19, Mosser 1, Manfredini 4, Carraro 4, Armini (L); Mlejnkova 16, Meli 8, Cese...

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La stagione del Volley Bergamo si chiude con un tie break vincente a San GiovanniIl Volley Bergamo 1991 saluta l'annata 2025/26 con una vittoria con San Giovanni dopo 2 ore e 13 minuti di gioco. Kipp Mvp. bergamonews.it

La stagione del Volley Bergamo 1991 si chiude a San Giovanni: ultima sfida dell’annata, senza più obiettivi da inseguireQuesta sera le rossoblù in campo per l'ultima volta nel 2025/26: già sfumata la possibilità di tornare in Europa, a Cervia sarà l'atto conclusivo ... bergamonews.it

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