La stagione del golf si svolge durante tutto l’anno e comprende numerosi tornei di rilievo. Tra i più seguiti c’è il Masters di Augusta, che si tiene ogni anno in primavera. La competizione si svolge nel mese di aprile e si estende su quattro giorni, coinvolgendo i migliori giocatori mondiali. Altri eventi principali includono l’Open degli Stati Uniti e il British Open, entrambi caratterizzati da molteplici giornate di gara.

La stagione maschile di golf professionistico è iniziata da mesi, ma è con il Masters di Augusta, nell’omonima città della Georgia, negli Stati Uniti, che la stagione entra nel vivo. È quindi l’occasione giusta per capire – o ripassare – com’è fatto il golf professionistico, quali e quando sono i suoi eventi principali e che peculiarità hanno. Il Masters – come è chiamato in genere il torneo di Augusta – è il primo dei quattro Major, i tornei più importanti della stagione maschile di golf. Parlare di “stagione di golf”, però, può essere fuorviante, perché il golf professionistico è diviso soprattutto in tour (o circuiti) di solito organizzati su base geografica e in genere composti da numerosi tornei. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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