Le spezie sono spesso utilizzate in cucina per insaporire i piatti, ma alcune di esse sono studiate anche per le loro proprietà anti-infiammatorie. L’infiammazione cronica si presenta spesso senza sintomi visibili o dolore, rendendo complicato il riconoscimento precoce. La ricerca si concentra sull’effetto combinato di diverse spezie, che può rafforzare le loro proprietà benefiche contro i processi infiammatori.

L’infiammazione cronica spesso si sviluppa senza sintomi evidenti o dolore, rendendola difficile da individuare. Con il passare del tempo, però, può aumentare il rischio di malattie gravi come diabete di tipo 2, patologie cardiovascolari, obesità, artrite e perfino alcuni tipi di cancro. All’interno del corpo, questo processo è guidato dalle cellule immunitarie, che rilasciano segnali chimici per rispondere a lesioni o infezioni. Sorprendentemente, anche la nostra alimentazione può influenzare questi segnali, modulando la risposta infiammatoria. Molti alimenti e condimenti comuni – dalle erbe alle spezie fino alle piante aromatiche – contengono composti naturali chiamati fitochimici, capaci di influenzare le vie infiammatorie. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - La sinergia delle spezie potenzia l’effetto anti-infiammatorio

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