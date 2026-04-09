La sede di via Garibaldi è top full green in Toscana Postini con mezzi elettrici

La sede di via Garibaldi in Toscana si distingue come la prima area urbana di Poste Italiane ad adottare un servizio di recapito completamente sostenibile. Gli addetti utilizzano esclusivamente mezzi elettrici per consegnare posta e pacchi nella zona. Questa iniziativa rappresenta una novità per l’azienda nel territorio regionale, puntando a ridurre l’impatto ambientale delle attività di consegna.

La sede centrale di via Garibaldi è la prima area urbana “full green” di Poste Italiane in Toscana per il recapito della corrispondenza e dei pacchi. Tra le principali iniziative di responsabilità ambientale, l’impatto più evidente è legato all’adozione di una flotta di mezzi a zero emissioni per le consegne destinate alla città di Viareggio e alla realizzazione di una serie di interventi per il miglioramento dello sviluppo sostenibile delle attività, uno dei pilastri della strategia Esg del Gruppo, integrata nel piano strategico 2024-2028 “The Connecting Platform”. Al 31 dicembre 2025 la flotta di Poste Italiane può contare infatti su circa 30mila veicoli a basse emissioni, di cui 6. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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