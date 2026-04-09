Durante una pausa pranzo in un parco, un ricercatore di Anthropic ha ricevuto un'email che annunciava la creazione di una

Un modello sviluppato da Anthropic si è rivelato capace di violare qualsiasi sistema di cybersicurezza, la start-up californiana ne ha bloccato il rilascio e ora chiama i concorrenti a studiare insieme come limitarla Un ricercatore di Anthropic si stava godendo la sua pausa pranzo, addentando un panino seduto in un parco, quando ha ricevuto una mail. Il mittente era il suo computer, e il boccone – c’è da scommetterci – ha finito per andargli di traverso. Quel computer avrebbe dovuto essere isolato dal mondo esterno, e a spedire il messaggio era stato un modello di intelligenza artificiale al quale era stato dato l’incarico di provare a “evadere” dal suo ambiente di test e contattare il ricercatore che lo stava addestrando. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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