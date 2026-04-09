Negli ultimi decenni, la Russia ha mantenuto una forte presenza di contenuti propagandistici nei programmi scolastici, fin dalla giovane età degli studenti. Questa continuità riflette una tradizione di utilizzo dell'istruzione come strumento di diffusione di messaggi ideologici. La relazione tra sistema educativo e propaganda si configura come un elemento costante, con una storia che mostra come l'influenza ideologica sia stata parte integrante di molte fasi dell'educazione nel paese.

La Russia è sempre stata ideologizzata e con essa anche l’istruzione. È risaputo, infatti, che nei programmi scolastici quella che possiamo definire propaganda pura non è mai mancata, anche in età precoce. Vi è, però, una nuova “attività” che coinvolgerà i bambini dai 3 ai 7 anni. Il progetto, a partire dal prossimo anno accademico, mira a introdurre negli asili quelli che sono stati definiti «Buoni Giochi». L’intenzione è di estendere le ormai note «Conversazioni sulle cose importanti» già attive nelle scuole. L’annuncio del progetto è arrivato da Olga Koludarova, vice capo del ministero dell’Istruzione, che ha fornito delucidazioni circa le nuove lezioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Russia ce lo insegna: non esiste età per la propaganda

Il picco fisico esiste davvero: ecco a quale età lo raggiungiamo (secondo la scienza)Da sempre ci chiediamo quando il corpo umano sia al suo massimo, quando forza, resistenza e agilità raggiungano il culmine.

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