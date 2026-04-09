La rovinosa realtà di Guernica un dipinto sconvolto dai suoi viaggi e dalla sua storia fino all' orlo della distruzione

Il dipinto Guernica ha attraversato numerosi spostamenti e ha accumulato una lunga storia che lo ha portato vicino alla distruzione. Recentemente, si è acceso uno scontro politico dopo la richiesta di prestarlo al Guggenheim di Bilbao, una proposta che ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte. La discussione si concentra sulla destinazione dell’opera e sulla sua conservazione, mentre il dipinto continua a custodire un passato complesso.

La polemica è nata con l'ultima richiesta del governo basco - non certo la prima - di far andare il dipinto al Guggenheim di Bilbao tra l'ottobre di quest'anno e il giugno dell'anno prossimo, in occasione del 90esimo anniversario del bombardamento nazista della città basca (nell'aprile del 1937) e del dipinto stesso, realizzato da Picasso tra il maggio e il giugno dello stesso anno. L'escalation è arrivata al punto di lasciarci perle come Isabel Ayuso e Aitor Esteban che si chiamano bifolchi e il lehendakari Imanol Pradales che sentenzia: «Hanno tolto Franco dalla sua tomba nella Valle dei Caduti e non sono capaci di portare un quadro da Madrid a Euskadi?». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La rovinosa realtà di Guernica, un dipinto sconvolto dai suoi viaggi e dalla sua storia fino all'orlo della distruzione Viaggi della Memoria 2026, cinquantamila euro dalla Regione Umbria per portare la storia del Novecento nelle scuoleLa Giunta regionale dell’Umbria ha approvato i criteri per la presentazione dei progetti dedicati ai Viaggi della Memoria per l’anno 2026. Il sogno di Moreno Strepponi è diventato realtà. Le memorie di nonno Felice e la storia della sua prigionia in Germania diventano un libroCastello dell’Acqua (Sondrio), 22 gennaio 2026 – Il sogno di Moreno diventa realtà: tra pochi giorni verrà presentato il libro sulle memorie di... Il governo spagnolo e quello basco litigano su GuernicaLa richiesta di esporre temporaneamente il più famoso quadro di Picasso al Guggenheim di Bilbao ha provocato un caso politico ... ilpost.it «Guernica» di Picasso al centro di uno scontro politico in SpagnaAll'origine, la richiesta da parte dei Paesi Baschi di ottenere in prestito il dipinto, perché sia esposto al Museo Guggenheim di Bilbao, tra il prossimo ottobre e giugno 2027, in occasione degli ... ilgiornaledellarte.com