La Romania ottiene un riconoscimento a livello mondiale | CAHM Europe riceve il Green & Organic Award alla 57ª edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna

Durante la 57ª edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’azienda rumena CAHM Europe ha ricevuto il Green & Organic Award, un riconoscimento assegnato nell’ambito dei Cosmoprof Awards 2026. La cerimonia si è svolta a Bologna, attirando professionisti e aziende del settore beauty provenienti da tutto il mondo. La premiazione ha evidenziato l’impegno dell’azienda nel campo dei prodotti naturali e biologici.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BUCAREST, Romania, 9 aprile 2026 PRNewswire — L’azienda rumena CAHM Europe ha vinto il Green & Organic Award ai Cosmoprof Awards 2026, nell’ambito del Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, uno degli eventi mondiali più prestigiosi dedicati al settore beauty. Il riconoscimento viene assegnato per Qpearl® – CycleOne, un’innovativa soluzione sostenibile pensata per sostituire i tradizionali gel doccia e shampoo liquidi. Selezionato da una giuria internazionale composta da esperti del settore, il prodotto si è distinto tra i finalisti provenienti da Germania, Spagna e Finlandia grazie al suo livello di innovazione, sostenibilità e rilevanza sul mercato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La Romania ottiene un riconoscimento a livello mondiale: CAHM Europe riceve il Green & Organic Award alla 57ª edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna Dal 26 al 29 marzo torna Cosmoprof Worldwide, palcoscenico mondiale del settore cosmetico, alla 57ª edizione. Innovazioni, prodotti, incontri, tendenzeDa quasi 60 anni, Cosmoprof Worldwide torna, con la sua 57a edizione, a riunire l’intero settore della bellezza, confermando Bologna come vera “caput... Leggi anche: Fiere, al via 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna Si parla di: Landis+Gyr EMEA begins a new chapter as a standalone company; First Implant of KingstronBio's ProStyle M® Transcatheter Mitral Valve System Successfully Completed in National Multicenter Confirmatory Study. La Romania ottiene un riconoscimento a livello mondiale: CAHM Europe riceve il Green & Organic Award alla 57ª edizione di Cosmoprof Worldwide BolognaBUCAREST, Romania, 9 aprile 2026 /PRNewswire/ -- L'azienda rumena CAHM Europe ha vinto il Green & Organic Award ai Cosmoprof Awards 2026, nell'ambito del Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, uno degli ev ... adnkronos.com