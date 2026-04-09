La Rocca di Mondavio diventerà multimediale

La Rocca di Mondavio sta per essere arricchita con nuovi contenuti multimediali. I personaggi in cera, che dal 1960 abitano la fortezza, riceveranno la possibilità di parlare e di raccontare eventi significativi legati alla storia locale. Tra le figure rappresentate ci sono anche Giovanni Della Rovere e la sua corte, protagonisti di un’epoca considerata il periodo di massimo splendore del Rinascimento.

e i personaggi in cera che la abitano dagli anni ’60, tra i quali Giovanni Della Rovere e la sua corte, acquisteranno anche la parola, descrivendo passaggi importanti della storia locale nel suo periodo più glorioso: quello del Rinascimento. "Il nostro Comune – spiega il sindaco Mirco Zenobi – si è aggiudicato un finanziamento di 300mila euro dalla Regione, che unito a un impegno di 118mila proveniente dal bilancio, ci consentirà di realizzare un importante progetto di riqualificazione del museo della rievocazione storica presente all’interno della Rocca, per renderlo più coinvolgente e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Rocca di Mondavio diventerà multimediale Amore, passione e ossessione: "L'amore crinato" in scena a MondavioMondavio (Pesaro e Urbino) mercoledì 4 marzo 2026 - C’è un momento in cui l’amore smette di essere promessa e comincia a incrinarsi. Leggi anche: Chernobyl, poema multimediale: "La terra non dimentica nulla" Temi più discussi: La Rocca di Mondavio diventerà multimediale; Dalla Regione 11 milioni per riqualificare i borghi di Pesaro-Urbino; Marche, 8 milioni di euro per lo sviluppo di 15 comuni interni; Aree interne delle Marche, finanziamenti per riqualificare spazi pubblici. La Rocca di Mondavio diventerà multimedialeI personaggi in cera che la abitano dagli anni ’60, tra i quali Giovanni Della Rovere e la sua corte, acquisteranno anche la parola ... ilrestodelcarlino.it Mondavio, alla rocca decolla la rassegna ’Trasmutazioni’E’ decollata alla Rocca di Mondavio e rimarrà fruibile fino al 30 aprile, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, la rassegna ‘MMXXII Trasmutazioni, i metalli nell’arte contemporanea’. Un ... ilrestodelcarlino.it Quando la scuola incontra il territorio: ieri la classe 3C Ipia ha partecipato ad un'uscita didattica per visitare la Rocca di Mondavio. La visita conclude un percorso di studio sull’architettura militare, condotto durante le lezioni di Storia. Si ringrazia il Comune di C - facebook.com facebook