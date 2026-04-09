Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista in esclusiva in cui ha confermato di aver concluso gli accordi con il Milan, precisando che mancava solo la firma. Poco dopo, è stato annunciato il trasferimento di un attaccante proveniente dalla Juventus. La trattativa tra le due società si è conclusa nelle ultime ore, portando a un cambio di maglia per il giocatore coinvolto.

"Se ero in trattativa con il Milan? Non in trattativa: avevamo chiuso - ha svelato Paratici al 'CorSera' -. Due volte nel giro di quindici giorni, mancava solo la firma. Poi mi hanno detto che non se ne faceva più niente". Alcuni credono che Giuseppe Marotta, attuale Presidente dell'Inter, con cui Paratici ha lavorato alla Sampdoria prima e nel vincente ciclo alla Juventus poi, abbia un po' 'messo i bastoni tra le ruote' all'operazione, per evitare che il Diavolo mettesse le mani sul bravo dirigente piacentino. Paratici: "Milan saltato per Marotta? Non so, non credo. Da lui ho imparato tanto" "Non so, non credo, lui ha smentito - ha sottolineato in tal senso Paratici -. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La rivelazione di Paratici: “Con il Milan mancava solo la firma”. Poi l’annuncio su Kean

Paratici: “Avevo chiuso con il Milan, mancava solo la firma. Su Allegri e Kean dico …”"Se ero in trattativa con il Milan? Non in trattativa: avevamo chiuso - ha svelato Paratici al 'CorSera' -.

Zazzaroni shock: “Credo che a breve Furlani uscirà di scena dal Milan”, poi l’annuncio su KeanNelle ultime ore il nome di Moise Kean è tornato in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri.

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