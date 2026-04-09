La rinascita di Atene

Arrivando ad Atene, le prime impressioni sono di un paesaggio urbano fatto di costruzioni di cemento, molte delle quali sono ricoperte da graffiti. Le immagini classiche di marmo bianco e dell’Acropoli sembrano lontane, sostituite da un panorama che mostra un lato più recente e meno perfetto della città. Questa scena rappresenta un contrasto tra il passato storico e le trasformazioni moderne che hanno interessato la capitale greca.

Quando atterri ad Atene, mentre nella mente scorrono ancora le immagini del marmo candido e dell’Acropoli, una delle prime cose che vedi è, in realtà, un mare di palazzi di cemento ricoperti di graffiti. Il carattere crudo della città fa ormai parte del suo DNA tanto quanto il Partenone. «Atene non nasconde gli aspetti sporchi della vita», osserva Terpsichore Savvala, una scultrice cresciuta a Exarcheia, un quartiere noto per le sue librerie anarchiche e le taverne dove le conversazioni politiche si accendono fino a tarda notte. «Vedere sia il bello sia il brutto è molto più romantico che fingere che sia tutto perfetto». Nikos Sarellis, Allenatore sportivo e scalatore, 25 anni: Abiti Ferragamo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La rinascita di Atene Leggi anche: Atene come bivio europeo: la Roma e la responsabilità di contare davvero Roma ad Atene, tutte le info per la trasferta di Europa LeagueLa Roma ha diffuso le informazioni ufficiali per i tifosi in partenza verso Atene in vista dell’ottava e ultima giornata della fase campionato di... L'Indipendenza Greca e la Rinascita di Atene come Capitale Moderna