La Regione Toscana | La spesa per il personale sanitario è sotto controllo

Firenze, 9 aprile 2026 - La Regione Toscana ha comunicato che, attualmente, la spesa destinata al personale sanitario rimane sotto controllo. Secondo le autorità regionali, le cifre non hanno subito variazioni significative rispetto ai periodi precedenti e la gestione dei fondi è in linea con i budget stabiliti. Non sono stati segnalati aumenti o criticità particolari riguardo ai costi del personale impiegato nel settore sanitario.

Firenze, 9 aprile 2026 - "Per il momento siamo riusciti a mantenere sotto controllo la spesa per il personale" sanitario in Toscana, che dal 2020 al 2025 ha registrato, al lordo, una crescita costante, passando da 2,970 miliardi a 3,338 miliardi di euro, tenendo conto dei costi dei rinnovi contrattuali, le spese aggiuntive per l'emergenza Covid e l'incremento del 10% del Fondo sanitario nazionale. Lo ha detto Luciano Lippi, responsabile del settore Risorse umane del Servizio sanitario regionale, formazione, relazioni sindacali, nel corso di un'audizione in commissione sanità del Consiglio toscano, presieduta da Matteo Biffoni (Pd). A proposito delle tipologie di contratto, si spiega in una nota, Lippi ha evidenziato che nel 2025 su un totale di 56. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Regione Toscana: “La spesa per il personale sanitario è sotto controllo” Leggi anche: Pronto Soccorso, la Regione dà l'ok al piano di riparto delle indennità per il personale sanitario Leggi anche: 18mila aggressioni: il personale sanitario sotto assedio Temi più discussi: Prezzario dei Lavori 2026 della Toscana; Formazione e lavoro, tutti i bandi attivi con GiovaniSì; In Toscana dal 2 aprile via al reddito regionale di reinserimento; Toscana, l’asse Pd-M5s fa partire il reddito regionale di inserimento: fino a 500 euro per chi ha perso il lavoro. La Regione Toscana: La spesa per il personale sanitario è sotto controlloLe parole di Luciano Lippi, responsabile del settore Risorse umane del Servizio sanitario regionale, formazione, relazioni sindacali ... lanazione.it La Regione al Vinitaly con Casa Toscana: identità, territori e cultura del vinoPer la prima volta alla fiera di Verona uno stand istituzionale per raccontare il mondo del vino toscano, dalle grandi denominazioni alle piccole realtà produttive ... intoscana.it Alla Casa dell'Energia questa mattina si è parlato di connettività con i progetti della Regione Toscana. - facebook.com facebook Piancastagnaio, Campionato Regionale Toscana XCO-MTB x.com