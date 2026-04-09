La Puglia celebra la Giornata Regionale della Costa | Bene comune da vivere e tutelare

In occasione della Giornata Regionale della Costa, la Puglia dedica l’intera giornata alla valorizzazione del suo litorale, considerato un bene comune da vivere e proteggere. L’evento mette in risalto la bellezza naturale delle spiagge, la diversità della flora e della fauna locali e l’importanza di rispettare l’ambiente. Non mancano i richiami alla tutela delle coste, che si trovano ad affrontare minacce causate dall’incuria e dai cambiamenti climatici.

Il litorale come spazio per celebrare la bellezza della Puglia, la biodiversità e il rispetto del senso civico attraverso la tutela dell'ambiente, malgrado i rischi dovuti a incuria e cambiamenti climatici. E' l'obiettivo della Giornata regionale della Costa 2026, appuntamento in programma il. 🔗 Leggi su Baritoday.it Duecento edifici moderni e contemporanei da tutelare a Bari, gli architetti: "Bene la delibera del Comune"Palazzi storici, ma anche edifici industriali o di valenza commerciale dal valore storico architettonico: è quanto contenuto nell'elenco di circa 200... Acqua, Pecoraro: “Un bene comune da tutelare”Tempo di lettura: < 1 minuto “ La Giunta regionale della Campania ha deciso di ritirare in autotutela la procedura per la selezione del socio privato... Temi più discussi: La Puglia celebra la Giornata della Costa 2026: il 9 aprile 2026 la presentazione dell’evento; Arpa Puglia lancia la VI edizione del concorso per arti visive Arpamare 2026: l’arte incontra il mare nella Giornata Mondiale degli Oceani; Giornata della Costa 2026, la Puglia trasforma i suoi 800 km di litorale in un grande laboratorio di cittadinanza attiva; Arpa Puglia presenta il concorso che trasforma il mare in ispirazione artistica. La Puglia celebra la Giornata della Costa 2026: oggi la presentazione dell’eventoGiovedì 9 aprile alle ore 11.30, nella Sala di Jeso del palazzo della Presidenza della Regione Puglia (L.re N. Sauro 33 a Bari), sarà presentata alla stampa la Giornata regionale della costa, istitu ... manfredonianews.it Giornata della Costa 2026: il 12 aprile la Puglia trasforma i suoi 800 km di litorale in un grande laboratorio di cittadinanza attivaGiornata della Costa 2026: il 12 aprile la Puglia trasforma i suoi 800 km di litorale in un grande laboratorio di cittadinanza attiva Un’intera regione ... ilsipontino.net Il 12 aprile saremo a San Foca per contribuire anche noi alla Giornata regionale della costa. Insieme a Il Dado Gira e Naturalia svilupperemo un laboratorio proprio nei pressi della nostra spiaggia. Venite a trovarci! https://www.facebook.com/reel/1305597988 - facebook.com facebook