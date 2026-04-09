Nella telenovela spagnola La Promessa, Enora fa il suo ingresso con un gesto rischioso, suscitando attenzione tra gli spettatori. La serie è nota per le sue trame fitte di colpi di scena, emozioni e segreti che si svelano episodio dopo episodio. Gli appassionati seguono con interesse le vicende dei personaggi, che si trovano coinvolti in situazioni complicate e spesso inaspettate.

I fans della telenovela spagnola La Promessa sanno fin troppo bene che ogni episodio è un intrecciarsi di mistero, sentimento e colpi di scena. Ma ciò che accadrà nelle prossime puntata presto in onda su Rete 4 supererà ogni immaginazione. La strana trama prenderà il via nel momento in cui Manuel noterà che qualcuno si starà introducendo di nascosto nell’hangar: chi sarà e soprattutto perché continuerà a recarsi nel posto ogni notte? Il misterioso visitatore si rivelerà essere una bella ragazza di nome Enora Mendez. Anticipazioni spagnole La Promessa: il mistero dell’hangar. Manuel e Toño saranno impegnati a progettare aerei, soprattutto dopo che il marchesino avrà ricevuto una commessa (firmata da un misterioso interlocutore che si firmerà EM) per la realizzazione di tre motori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: Enora entra in scena con una mossa azzardata

La Promessa, anticipazioni spagnole: arriva Enora (e conquista il cuore di Manuel)Negli ultimi tempi Manuel ha dovuto attraversare un periodo tutt’altro che felice.

La Promessa, trame spagnole: Leocadia toglie la vita a Jana per sbarazzarsi di Cruz

Temi più discussi: La Promessa, trame spagnole: Enora entra in scena con una mossa azzardata; La Promessa trame spagnole: Curro ferma la partenza di Angela dalla tenuta; La Promessa trame spagnole | Enora entra in scena con una mossa azzardata; La Promessa trame spagnole: Romulo e Emilia lasciano la tenuta dopo le nozze.

La Promessa, trame spagnole: Enora entra in scena con una mossa azzardataEnora Mendez arriverà a La Promessa: la giovane con la passione per l'aviazione farà un'entrata davvero sorprendente. Tutte le news. superguidatv.it

La Promessa trame spagnole: Cristobal declassa Ricardo ad aiutante di cameraLe trame delle puntate spagnole de La Promessa previste tra qualche settimana sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Cristobal deciderà il destino di Ricardo in seguito alla sua assunzione alla tenuta ... it.blastingnews.com

"Ogni alba è una promessa, ogni tramonto è un arrivederci. Il domani per me, è il mio presente allargato che voglio vivere il più intensamente possibile... ..." Tanti Auguri....a - Giovanni Allevi - - facebook.com facebook

Frana di Petacciato, la promessa di #Salvini: «Lavori rapidi, la ferrovia Adriatica riaprirà venerdì». x.com