La programmazione della settimana al cinema Esperia

Ecco la programmazione della settimana al Cinema Esperia di Padova, che va dal 10 al 15 aprile 2026. Sono previste diverse pellicole da vedere, con orari distribuiti nel corso dei giorni. La lista include film di varia natura, pronti a essere proiettati durante le serate e le mattine della settimana. La programmazione è aggiornata e disponibile per chi desidera pianificare le uscite al cinema.

Di seguito tutta la programmazione della settimana al Cinema Esperia di Padova.Programmazione 10-15 aprile 2026SOMMARIOVen 10.04 (21) = MIO FRATELLO E' UN VIKINGOSab 11.04 (16) = LEO DA VINCI (teatro)Sab 11.04 (18.30) = LADY NAZCASab 11.04 (21) = HAMNETDom 12.04 (18.30) = HAMNETDom 12.04 (21) =. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Si parla di: La programmazione della settimana al cinema Esperia dal 5 al 9 aprile 2026; La programmazione della settimana al cinema Esperia dal 25 marzo all'1 aprile 2026. La programmazione della settimana al cinema EsperiaDi seguito tutta la programmazione della settimana al Cinema Esperia di Padova. Nei primi anni novanta, mentre l'Unione Sovietica si sgretola, Mosca è una città dove tutto è possibile: per chi vuole a ... padovaoggi.it