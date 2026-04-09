La prima petroliera non iraniana attraversa lo Stretto di Hormuz Israele apre ai colloqui con Beirut Khamenei | Non cerchiamo guerra ma non rinunceremo a nostri diritti – La diretta

Una petroliera non iraniana ha attraversato lo Stretto di Hormuz, segnando la prima volta da quando è stato raggiunto il cessate il fuoco, senza che siano state registrate altre navi di petrolio o gas nel tratto marittimo. Nel frattempo, Israele ha aperto la possibilità di colloqui con Beirut. Il leader iraniano ha dichiarato che l'Iran non cerca la guerra, ma non rinuncerà ai propri diritti.

Nessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco. Lo riporta il New York Times citando i dati di Kpler, società di tracciamento di navi globale. Solo quattro navi adibite al trasporto di carichi secchi sono riuscite ad attraversarlo. L’agenzia di stampa iraniana Fars aveva riferito che la Repubblica Islamica aveva sospeso il transito nello stretto in segno di protesta contro gli attacchi israeliani in Libano. Ma nella notte un comunicato dell’ Autorità portuale iraniana ha fatto sapere che «al fine di proteggersi da possibili collisioni con mine, in coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie (. 🔗 Leggi su Open.online

Nbc: «Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre attacchi in Libano». Israele apre ai colloqui con Beirut. Hormuz chiuso? «L’Iran farà passare 15 navi al giorno» – La direttaNessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco.

Israele attacca Teheran e Beirut, "il figlio di Khamenei è la nuova Guida suprema". I pasdaran: "Controlliamo lo stretto di Hormuz"Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

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Stretto di Hormuz, la verità dietro la tregua: ecco perché le navi non passano e cosa sta rischiando il mondoMentre la diplomazia annuncia il cessate il fuoco, i dati satellitari rivelano una paralisi quasi totale del corridoio energetico più importante del pianeta. Tra rotte obbligate, mine e l’ombra di un ... energiaoltre.it

Prima petroliera non iraniana attraversa Hormuz dal cessate il fuocoLa prima petroliera non iraniana ha attraversato lo Stretto di Hormuz giovedì, dopo l'annuncio del fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. E' quanto emerge dai dati di MarineTraffic. (ANSA) ... ansa.it

Cosa sta succedendo con lo stretto di Hormuz x.com

La normale navigazione nello Stretto di Hormuz non è ancora ripresa, come previsto dall'accordo di cessate il fuoco. L'Iran ha chiesto alle navi in transito di comunicare con le autorità di Teheran, per ragioni di "sicurezza marittima", e ha annunciato l'intenzion - facebook.com facebook