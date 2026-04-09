La padelizzazione di Milano sta minacciando il calcio giovanile | oltre 500 campi al posto di impianti non qualificati

A Milano, la crescita del padel sta portando alla sostituzione di alcuni impianti sportivi con più di 500 nuovi campi. La Giunta comunale ha recentemente approvato la costruzione di campi da padel al posto di un impianto a 11 dedicato al calcio, che era inattivo da diversi anni. Questa decisione riguarda un'area situata in via Cilea 61 e ha suscitato discussioni sulla destinazione degli spazi sportivi in città.

Lo scorso marzo la Giunta comunale di Milano ha riconosciuto l'interesse pubblico per la realizzazione di campi da padel al posto dell'impianto sportivo a 11 di via Cilea 61 in disuso da anni. Si tratta, però, solo dell'ultimo caso nel quale il nuovo business del cemento blu viene preferito a progetti di riqualificazione a favore di associazioni dilettantistiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it Coppa Italia Giovanile Boulder Under 15 e Under 17: al via a Teramo il 28 febbraio, programma e lista qualificatiLa Mondi Verticali di Teramo ospita la prima tappa del circuito giovanile di boulder della stagione 2026: in gara le categorie Under 15 e Under 17 in... Lamine Yamal: Fenomeno del calcio spagnolo sta dominando il palcoscenico giovanile.Lamine Yamal: Fenomeno del calcio spagnolo sta dominando il palcoscenico giovanile.