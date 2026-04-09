La Montefeltro invasa dai cantieri Quattro in contemporanea | dall’agrivoltaico ai rifiuti speciali

La strada Montefeltro si trova attualmente al centro di un’intensa attività di costruzione, con quattro cantieri che sono stati avviati nello stesso momento. Tra questi, si segnalano interventi legati all’installazione di impianti agrivoltaici e alla gestione di rifiuti speciali. Le operazioni si svolgono tutte lungo la stessa arteria, trasformando il paesaggio con lavori di diversa natura e dimensione.

Quattro giganteshi cantieri sono partiti, quasi in contemporanea, lungo strada Montefeltro. Davanti allo sbancamento di ruspe e chilometri di rete arancione a perimetrare le aree dei lavori, un pendolare ha chiamato al Carlino per sapere cosa mai “stanno costruendo, là dove c’erano campi verdi a perdita d’occhio“. I cantieri sono quattro tutti autonomi tra loro, situati tra Pesaro e Montelabbate, da strada Montefeltro a via Pantanelli. La distesa di migliaia di pali verticali, alti oltre 2 metri, rivela la realizzazione di quasi sette ettari di agrivoltaico, il fotovoltaico che permette di coltivare il terreno sottostante, impiantati dalla ditta Elion di Pesaro, presieduta da Mauro Borselli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Montefeltro invasa dai cantieri. Quattro in contemporanea: dall’agrivoltaico ai rifiuti speciali Darsena invasa dai rifiuti: al via la bonificaSeverini: “Domani l’intervento dell’Autorità Portuale competente in materia, dopo le sollecitazioni dell’amministrazionne Fiumicino, 21 gennaio 2026... Qualiano, via Giovanni Falcone invasa dai rifiuti sulla circumvallazioneUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.