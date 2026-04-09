La missione di Greta | Vogliamo la promozione

Nel campionato di Serie B femminile, l’As Medical Usmate si distingue per le prestazioni di Greta Laube, una giovane esterna di 25 anni alla seconda stagione con la squadra. La giocatrice si fa notare per i contributi sul campo e rappresenta un elemento centrale nel rendimento complessivo della formazione. La sua presenza si inserisce in un contesto di crescita e consolidamento della squadra nella categoria.

Nello splendido campionato che sta disputando in Serie B femminile l’ As Medical Usmate spicca per rendimento Greta Laube, 25enne esterna alla sua seconda stagione in maglia gialloblù. Ha lasciato la sua impronta segnando canestri, difendendo sulla migliore pedina delle avversarie o facendo passaggi illuminanti alle compagne. Ne tesse le lodi il suo allenatore Pasquale De Sena: "Greta può giocare in qualsiasi ruolo in quanto è molto duttile. Ritengo sia una delle giocatrici fondamentali del nostro team e non a caso è l’atleta con il più alto minutaggio. Possiede una determinazione e una grinta fuori dal comune. Gioca ogni gara come se fosse l’ultima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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