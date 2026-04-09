A Milano sono state censite oltre 650 piante di glicini, tutte documentate con fotografie da un giornalista in pensione. Dopo cinque anni di lavoro, ha creato una mappa dettagliata delle diverse varietà presenti in città. La raccolta di dati ha coinvolto sopralluoghi e rilevamenti accurati in vari quartieri, contribuendo a una panoramica completa delle fioriture di glicini in tutto il territorio urbano.

Da cinque anni una persona mappa, fotografa e registra tutte le piante di glicine che si trovano a Milano. Finora nel suo archivio, di cui ha scritto il Corriere Milano e che è consultabile online, ne sono registrate 653. Le piante sono catalogate in base al nome della via in cui si trovano, oppure in base al CAP, il codice di avviamento postale. L’autore è Paolo Mastromo, giornalista di 79 anni in pensione e appassionato di fotografia. Sul suo sito scrive di non sapere da dove gli sia nata la curiosità di catalogare i glicini, ma ricorda di aver sempre collezionato oggetti come figurine di calciatori, francobolli, biglietti da visita e penne stilografiche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La mappa dei glicini di Milano

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I glicini di Milano in fiore e l'uomo che li insegue per fotografarli: la storia di Paolo Mastromo e delle 655 piante da lui scoperte (finora)Dal 2021, con un certosino lavoro di ricerca, ha messo insieme il repertorio fotografico più aggiornato e puntuale delle piante di glicine presenti in città. Con tanto di mappa per geolocalizzarle ... milano.corriere.it