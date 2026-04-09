La Lube riscatta la sconfitta di Pasqua Vittoria di testa e cuore contro Verona
La squadra di pallavolo di Civitanova ha conquistato una vittoria importante contro Verona, vincendo 3-1 in un match deciso da attenzione e determinazione. I giocatori principali hanno contribuito con punti chiave, tra cui Nikolov con 18, Loeppky con 11 e Bottolo con 12. La partita ha visto un equilibrio tra le formazioni, ma alla fine la squadra di casa ha prevalso, riscattando la sconfitta precedente.
Cucine Lube Civitanova 3 Rana Verona 1 CUCINE LUBE: Gargiulo 10, Loeppky 11, Boninfante 3, Nikolov 18, Podrascanin 3, Bottolo 12, Balaso (L), Orduna, Kukartsev, Duflos-Rossi. N.E. D’heer, Bisotto, Hfaiedh, Tenorio. All. Medei RANA VERONA: Zingel 8, Keita 16, Christenson 2, Vitelli 1, Darlan 11, Mozic 5, Staforini (L), Planinsic 1, Sani 5, Bonisoli, Nedeljkovic 10. N.E. Valbusa, D’Amico, Glatz. All. Soli Parziali: 26-24 (32’), 25-21 (26’), 21-25 (27’), 25-22 (27’) Arbitri: Zavater (Roma) e Brancati (Pg) Note: spettatori 3216; Lube battute sbagliate 26, ace 3, muri 13, ricezione 43% (perfetta 17%), attacco 48%; Rana bs 28, ace 3, muri 10, 47% (26%), 49%. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Temi più discussi: La Lube non sbaglia e riapre la semifinale: Verona piegata, è 1-1; Play Off: Gara 2 è di Civitanova, serie riaperta; Pallavolo, la Cucine Lube riequilibra la serie di semifinale scudetto; A Civitanova non si passa: la Lube si prende gara 2, semifinale scudetto in parità con Verona.
La Lube riscatta la sconfitta di Pasqua. Vittoria di testa e cuore contro VeronaNel quarto set di gara2 la squadra di Medei teme il contraccolpo, ma la Rana inanella errori e Civitanova ne approfitta . sport.quotidiano.net
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