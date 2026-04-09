La Lube riscatta la sconfitta di Pasqua Vittoria di testa e cuore contro Verona

La squadra di pallavolo di Civitanova ha conquistato una vittoria importante contro Verona, vincendo 3-1 in un match deciso da attenzione e determinazione. I giocatori principali hanno contribuito con punti chiave, tra cui Nikolov con 18, Loeppky con 11 e Bottolo con 12. La partita ha visto un equilibrio tra le formazioni, ma alla fine la squadra di casa ha prevalso, riscattando la sconfitta precedente.