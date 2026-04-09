La Juventus ha subito una sconfitta dopo aver disputato 31 partite in campionato, un risultato che influisce sulla corsa al quarto posto. La squadra si appresta a affrontare il finale di stagione, mentre il tecnico ha dovuto fare a meno del suo collaboratore più stretto, per la prima volta da quando è alla guida della squadra. La partita ha portato a una decisione strategica in vista delle prossime sfide.

Grana per la Juventus e il tecnico in vista del decisivo finale di stagione che vale il quarto posto in campionato Luciano Spalletti senza il suo pretoriano, per la prima volta in assoluto da quando siede sulla panchina della Juventus. Contro l’ Atalanta infatti il tecnico bianconero non avrà a disposizione Weston McKennie, out per squalifica dopo il giallo rimediato nella sfida col Genoa. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Una tegola pesante per la ‘Vecchia Signora’ e Spalletti, con l’americano sempre presente da inizio novembre in tutte le competizioni. McKennie tra campionato e coppe ha collezionato 31 gettoni con l’ex Ct azzurro al timone e (altro dato eclatante) scendendo in campo sempre da titolare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve lo perde dopo 31 partite: la contromossa Champions di Spalletti

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