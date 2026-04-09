La futura tranvia Termini Tor Vergata aprirà a tratti | ecco il piano del Comune per non lasciare a piedi i pendolari

Il Comune ha annunciato che la futura tranvia tra Termini e Tor Vergata sarà aperta a tratti, per permettere un avvio graduale del servizio. La decisione nasce dalla consapevolezza che, nonostante il potenziamento delle corse degli autobus, questi non possono sostituire completamente il trasporto ferroviario. L’obiettivo è garantire continuità ai pendolari senza interrompere del tutto il servizio durante le fasi di avvio.

Tutti sono consapevoli che i bus, per quanto le corse possano essere potenziate, non potranno mai sopperire all’assenza dei treni. Tra la capienza ridotta e il traffico lungo la via Casilina, la chiusura della ferrovia Termini Centocelle rappresenta di certo un problema per il quadrante est della. 🔗 Leggi su Romatoday.it Trasporti: al via gara per tranvia Termini-Giardinetti-Tor Vergata e deposito CentocelleQuesta mattina è stata ufficialmente pubblicata la gara del valore di 252 milioni di euro, destinata all’affidamento della progettazione esecutiva e... Tram Termini-Tor Vergata, ecco la gara da 252 milioni. Patanè: “Entriamo nella fase operativa”Pubblicato il bando per progettazione e lavori della nuova linea e del deposito di Centocelle: collegher. Temi più discussi: Termini - Tor Vergata, pubblicata la gara: 4 anni di lavori per la nuova tranvia di Roma; Roma: Tramvia Termini-Tor Vergata, pubblicata la gara per la progettazione; Tram Termini-Giardinetti-Tor Vergata, via alla gara da 252 milioni: linea pronta entro fine 2029; Roma, addio al trenino giallo: la Termini-Centocelle non riapre, avanti con il tram fino a Tor Vergata. Tramvia Termini-Tor Vergata: pubblicata la gara d’appaltoProgetto tramvia Termini-Tor Vergata, pubblicata la gara a Roma per trasformare la ferrotramvia e prolungarla fino a Tor Vergata. mobilita.org Termini - Tor Vergata, pubblicata la gara: 4 anni di lavori per la nuova tranvia di RomaÈ stata pubblicata la gara da 252 milioni di euro per la realizzazione della tranvia Termini – Giardinetti – Tor Vergata, la nuova infrastruttura trasportistica di Roma che manderà definitivamente in ... romatoday.it OTTIMA NOTIZIA PUBBLICAZIONE GARA TRAMVIA TERMINI-TOR VERGATA, UNA DELLE OPERE FORTEMENTE VOLUTE DURANTE I NOSTRI ANNI DI GOVERNO di Linda Meleo È un'ottima notizia la pubblicazione della gara da 252 milioni di euro per la - facebook.com facebook Leggi la notizia : La gara da 252 milioni per il nuovo tram che collegherà Termini a Giardinetti e Tor Vergata potrebbe sembrare il salvatore della mobilità romana. Ma sarà davvero così Una domanda che merita di essere posta, dato che i romani hanno… #R x.com