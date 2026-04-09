La frana di Petacciato vista da vicino

Una frana si è verificata lungo la costa tra le regioni molisana e abruzzese, visibile chiaramente dal belvedere che si affaccia sulla zona. Gli abitanti delle aree interessate sono stati costretti a lasciare le proprie case a causa del rischio di ulteriori smottamenti. Sul luogo sono intervenuti i tecnici per valutare la situazione e prendere le misure necessarie. La frana ha causato danni alle infrastrutture lungo la costa e ha reso difficile l’accesso alle aree colpite.

Si può osservare bene dal belvedere sulla costa molisana e abruzzese: gli abitanti sono costretti a conviverci da decenni In fondo al corso principale di Petacciato c’è un belvedere da cui si può vedere la costa molisana fino a Termoli e, sul versante opposto, quella abruzzese di San Salvo. È il punto di osservazione più completo della frana che per tre giorni ha separato di fatto l’Abruzzo dal Molise, ha bloccato i trasporti lungo la costa adriatica, e ha isolato la parte alta del piccolo comune della provincia di Campobasso dalla sua marina. Anche il belvedere è in parte franato. Più avanti sono scivolati verso il basso un parchetto con alcune panchine e i giardini di alcune abitazioni con vista mare. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La frana di Petacciato vista da vicino L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in MoliseMartedì mattina nell’arco di poche ore i binari della linea ferroviaria lungo la costa adriatica si sono disallineati di circa 10 centimetri: è la... La frana di Petacciato taglia l'Italia a metà e isola la Puglia: "Rischio noto da tempo, serve una Sezione Geologica Regionale"La riattivazione della storica frana di Petacciato (nel Molise), innescata dalle piogge torrenziali causate dal ciclone Erminio, ha determinato... Temi più discussi: L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in Molise; La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriatica; Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia. La frana di Petacciato vista da vicinoSi può osservare bene dal belvedere sulla costa molisana e abruzzese: gli abitanti sono costretti a conviverci da decenni ... ilpost.it Il centro Sud riparte dopo la frana, dal governo arrivano 50 milioniLa costiera adriatica e tutto il Centro Sud provano a ripartire dopo la frana di Petacciato che ha di fatto paralizzato mezza Italia. (ANSA) ... ansa.it Oggi in Molise, tra Montenero di Bisaccia e Petacciato, per vedere con i miei occhi i danni del maltempo e seguire da vicino gli interventi già avviati. Al ponte sul Trigno ho trovato una situazione impressionante, ma anche una macchina operativa pronta a ricos x.com Frana di Petacciato, Stato d’emergenza e venti milioni al Molise “A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su propos - facebook.com facebook