I tantissimi fans del serial drammatico turco La forza di una donna ( Kad?n ) sanno bene che ogni appuntamento quotidiano è un concentrato di emozioni. Gli episodi in onda nel daytime di Canale 5 continuano a regalarci molti colpi di scena, e nel corso della prossima settimana assisteremo a una pericolosa reazione di Enver alle minacce di Dursun di portare via il piccolo Arda a Ceyda. Scopriamo insieme cosa accadrà nella settimana dall’11 al 17 aprile 2026. Trame settimanali La forza di una donna: Emre ha una richiesta per Ceyda. Per Ceyda arriva finalmente l’ultimo giorno di lavoro. La donna pensa di essere riuscita a svincolarsi da Raif, che però si presenta il giorno dopo a casa sua per parlare e chiarire la situazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dall’11 al 17 aprile 2026: Dursun vuole portare via Arda, Enver reagisce

La Forza di una Donna, anticipazioni dal 5 all’11 aprile 2026: Sirin crea un problema a Ceyda per l’affidamento del piccolo Arda© US MediasetUna nuova cattiveria di Sirin Sarikadi è destinata a lasciare il segno nelle prossime puntate de La Forza di una Donna.

Temi più discussi: La forza di una donna, anticipazioni dal 12 al 18 aprile 2026: Ceyda disperata, Dursun vuole portare via Arda; La forza di una donna, anticipazioni dall’11 al 17 aprile 2026: Dursun vuole portare via Arda, Enver ...; La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 12 al 18 aprile 2026: Ceyda diseperata, vogliono separarla da Arda!; La forza di una donna, spoiler 15/4: il padre naturale va a riprendere Arda.

La forza di una donna, anticipazioni dall’11 al 17 aprile 2026: Dursun vuole portare via Arda, Enver reagisceCosa ci attende nelle nuove puntate La forza di una donna in onda su Canale 5 dal l'11 al 17 aprile? News settimanali Kadin. superguidatv.it

La forza di una donna, spoiler 15/4: il padre naturale va a riprendere ArdaCeyda tremerà nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 15 aprile: Dursun, il padre di Arda, pretenderà di portare via il bambino. Le anticipazioni tv rivelano che per Ceyda arriveranno ... it.blastingnews.com

«In cambio di questa offerta, Fazilet chiede a Ceyda di prendere le distanze da Raif, una richiesta che non lascia spazio ad alternative. » Per Ceyda arriva finalmente una notizia che non si aspettava più: Emre è riuscito a convincere Dursun, il vero padre di Ar - facebook.com facebook