La forza di una donna anticipazioni al 18 aprile | Bahar affronta Arif

La forza di una donna, anticipazioni dal 12 al 18 aprile. Bahar trova il coraggio di affrontare Arif per dirgli che Sirin gli ha sempre mentito. Per Ceyda è l’ultimo giorno di lavoro, ma il giorno seguente Raif si presenta sotto casa sua deciso a parlare e chiarire la situazione. Nel frattempo, Bahar trova il coraggio di affrontare Arif per dirgli che Sirin gli ha sempre mentito. Emre, alle prese con problemi familiari legati a sua madre, si rivolge proprio a Ceyda chiedendole un favore difficile da accettare, continuano le anticipazioni de La forza di una donna. Intanto Fazilet prende una decisione drastica che riguarda anche Bahar. Ceyda, dal canto suo, fatica a provare empatia per Satilmis, un bambino ribelle e maleducato, e vive con l’angoscia di poter perdere Arda, che considera come un figlio. 🔗 Leggi su 2anews.it

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