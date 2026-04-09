La fatica del cinema per dar vita alle storie

Sul set del nuovo film della regista imolese, si stanno intrecciando storie di periferia e elementi fantasy, ambientate nel quartiere Pilastro di Bologna. Nel frattempo, un altro progetto si concentra sulla vicenda di un giovane morto in circostanze ancora da chiarire, con ripercussioni legali in corso. Entrambi i lavori cinematografici si trovano in fase di produzione e affrontano temi complessi legati alla realtà locale.

Da Piercing, il nuovo film in lavorazione della regista imolese Margherita Ferri, tra realtà periferica e risvolti fantasy sullo sfondo del quartiere Pilastro a Bologna a Aldro Vive di Manuel Benati, sulla storia di Federico Aldrovandi. E poi Zvanì su Giovanni Pascoli diretto da Giuseppe Piccioni e il film Carducci, il poeta di tutti dei registi bolognesi Mellara e Rossi. La lista dei film non ammessi ai finanziamenti del Ministero della Cultura in questi giorni ha scatenato una grande polemica, innescata anche dalla bocciatura del film su Carlo Regeni (il ricercatore torturato e ucciso in Egitto) con la regia di Simone Manetti e le dimissioni di Paolo Mereghetti e Massimo Galimberti dalla Commissione del Mic. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

True Crime Italiano: Il Cinema Abbandona il Sensazionalismo, Restituisce Complessità e Dignità alle Storie di Cronaca.Oltre lo Shock: Il Cinema Italiano Riscrive le Regole del True Crime Due film recenti, “La gioia” e “40 secondi”, stanno ridefinendo i confini del...

"Indovina chi porto a cena?", alle Cucine Popolari il format per conoscere storie di vitaL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Giovedì 5 marzo,...

The Healing Power of K-Dramas: Why We Love to Cry

Argomenti più discussi: Pif torna al cinema e si confessa: Faccio fatica a dire ti voglio bene; Rita Abela, l’intervista all’attrice tra cinema e tv: Recito per cercare bellezza dentro le fragilità; 'L'ultimo gigante': il peso del ritorno e la fatica di restare; Ready or Not 2: Here I Come arriva in 313 cinema.

BOMBARDAMENTI SUL #LIBANO, DURANTE LA TREGUA Con grande fatica è stato raggiunto un cessate il #fuoco tra Stati Uniti, #Israele e #Iran. Un #annuncio che aveva fatto tirare un #sospiro di (relativo e cauto) #sollievo. Ebbene, cosa fa subito dopo il g - facebook.com facebook

Per la première della sua ultima fatica cinematografica l'attrice esibisce una mise capace di evocare la cruenta trama del film: un abito nero midi di pelle e décolleté insanguinate x.com