La diplomazia è Mobile eil Salone batte la guerra

Negli ultimi tempi, il Salone del Mobile ha subito ripercussioni a causa delle tensioni politiche e del conflitto in corso a livello internazionale. La presenza degli espositori e dei visitatori si è ridotta, e alcune aziende hanno deciso di annullare o posticipare la partecipazione. La situazione ha portato a una diminuzione dell’affluenza e a modifiche nelle dinamiche usuali della manifestazione, che si svolge comunque in un clima di incertezza.

La guerra e il complesso scenario di politica internazionale inziano a fare sentire i loro effetti anche sulle manifestazioni fieristiche a partire dal Salone del Mobile. «Quest'anno ci saranno 1900 espositori, il 36,6% sono esteri. Un'azienda libanese ha rinunciato alla partecipazione - spiega la presidente del Salone del Mobile Maria Porro - anche due gallerie di Dubai non posso esserci non avendo potuto inviare i loro pezzi, e un'azienda indiana. Per noi erano voci fondamentali». Ma è importante non perdere di vista il proprio ruolo per Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano «In un periodo particolarmente complicato dal... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La diplomazia è Mobile eil Salone batte la guerra Il Salone del Mobile ai tempi della guerra: “Crisi su un mercato in crescita ma il futuro è nell’innovazione”Monza, 18 marzo 2026 – “È un momento complicato, che cade in uno scenario già difficoltoso. C'è la data per il Salone del Mobile nel 2026Si terrà dal 21 al 26 aprile 2026 la nuova edizione del Salone del Mobile, giunta alla numero 64. Temi più discussi: Salone Mobile, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): Conferma fiere strumento diplomazia economica; Il Salone del Mobile sfida la guerra: biglietti in crescita, molti venduti negli Usa; Il mercato interno di design e arredo a 33 miliardi di euro +2%. La filiera chiude il 2025 a 52,2 miliardi; Guerra Iran, gli Usa preparano operazioni di terra: cosa sappiamo. Salone Mobile, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): Conferma fiere strumento diplomazia economica'Il Salone del Mobile è una punta di eccellenza del sistema fieristico milanese e, in generale, del sistema fieristico italiano, un luogo in cui è possibile apprezzare il cuore del Made in Italy'. Cos ... adnkronos.com Kallas: La diplomazia è l'unica soluzione possibile per HormuzBRUXELLES - La diplomazia è l'unica soluzione possibile per Hormuz. Lavoriamo con i partner del Golfo, con la Giordania, con l'Egitto ma anche con i partner di altre regioni. Cerchiamo di capire che ... ansa.it Consigli su come mettere il mobile pc in questo ambiente O colore - facebook.com facebook Questa mattina sono stati ascoltati dalla Squadra Mobile, a Campobasso, Gianni e Alice Di Vita, il marito e la sorella delle due vittime, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale a seguito di una presunta intossicazione alimentare. Gli investigatori han x.com