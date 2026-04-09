La dimensione sociale dell’autismo | incontro a Otranto

In occasione del mese dedicato alla consapevolezza sull’autismo, un’associazione locale organizza un evento pubblico a Otranto dedicato alla comprensione della neurodivergenza. L’iniziativa si propone di fornire informazioni e spazi di confronto per approfondire il tema, con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza tra i cittadini. La serata prevede interventi di esperti e momenti di discussione aperta al pubblico, senza intenti di promuovere campagne o messaggi istituzionali.

OTRANTO - In occasione del mese della consapevolezza sull’autismo, il Club per l’Unesco di Otranto propone un incontro divulgativo pubblico sulla neurodivergenza, con lo scopo di abbattere i pregiudizi e i luoghi comuni attraverso la conoscenza diretta dell’argomento. Appuntamento venerdì 10. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Sessanta anni di arte e storia sociale, incontro con Franco Scepi al Circolo dell’UnioneMercoledì 25 febbraio alle ore 18 il poliedrico artista Franco Scepi presenterà al Circolo dell'Unione una sintesi del suo articolato percorso di...

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L’innovazione tra la dimensione sociale e quella ambientaleIl Giro d’Italia della Csr si avvia verso la conclusione. L’evento itinerante del Salone della Csr e dell’innovazione sostenibile, giunto alla sua dodicesima edizione, martedì 28 maggio sarà a ... vita.it