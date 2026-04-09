La cultura pop attraversa un momento di difficoltà, con molti aspetti che sembrano sfuggire al controllo. La diffusione di contenuti e tendenze è spesso rapida e incontrollata, lasciando poche possibilità di reazione. Le dinamiche che regolano il settore sono complesse e influenzano sia i produttori che il pubblico. In questo scenario, la sensazione di impotenza si fa strada, come lacrime nella pioggia senza ombrello.

Come lacrime nella pioggia, direbbe qualcuno. Una pioggia per cui non esistono ombrelli, perché sfuggire è quasi impossibile. Video brevi da scrollare, mente il dito indice impara movimenti nuovi. Non va più da destra verso sinistra, ma dall’alto in basso. E lo fa in modo sempre più automatico, sempre più frenetico. Eccolo lì, il tempo della lentezza che si allontana, mentre la pazienza non ci appartiene più e la nostra soglia dell’attenzione è ai minimi storici. Il mondo va di corsa, lo sappiamo, e la cultura pop non è immune a questa trasformazione culturale che ha alterato tempi, gusti e dinamiche sociali. Nel video di oggi, però, ci siamo fatto una domanda: non è la cultura pop avrebbe bisogno di rallentare? Meno uscite, meno caos in streaming, più tempo per gustarci meglio le storie. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La cultura pop ha un problema serio

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