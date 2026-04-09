La crisi energetica continuerà a influenzare il mercato anche se il conflitto dovesse terminare immediatamente. Gli esperti prevedono che, indipendentemente dall’andamento della guerra, ci vorranno diversi mesi o addirittura anni prima di stabilizzare i livelli di approvvigionamento e prezzi dell’energia. Le infrastrutture danneggiate e le difficoltà logistiche accumulatesi nel tempo rendono improbabile un rapido ritorno alla normalità.

Anche se il cessate il fuoco dovesse reggere ci vorranno mesi, se non anni, per riportare la produzione ai livelli di prima La sospensione della guerra in Medio Oriente, con il cessate il fuoco di due settimane accettato da Iran e Stati Uniti, non significa che la crisi energetica svanirà nel nulla. Nel migliore dei casi ci vorranno molti mesi per tornare a una situazione paragonabile a quella pre-guerra, nel peggiore anche di più. Molte delle conseguenze sul prezzo petrolio e gas o del combustibile per aerei, per esempio, si sentiranno ancora a lungo. – Leggi anche: Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran? Non è... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La crisi energetica non finirà insieme alla guerra

Trump sulle sanzioni alla Russia: “Torneranno appena finirà la crisi”. Guerra Iran, coalizione per HormuzLa guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi mentre nuovi fronti si accendono in tutto il Medio Oriente.

Con la guerra in Iran “la minaccia alla sicurezza energetica più grave della storia”. Arabia Saudita: petrolio a 180 dollari se la crisi dura fino ad aprileL’offensiva di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha creato “la più grande minaccia alla sicurezza energetica globale della storia”.

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