La CNN lo dà per morto per errore Michael J Fox scherza | Non sono morto lo fanno ogni anno

Un errore trasmesso dalla CNN ha causato il panico tra i fan di Michael J. Fox, quando è stato mandato in onda un video tributo che sembrava commemorare la sua vita. In risposta all’errore, l’attore ha scherzato dicendo di non essere morto e che ogni anno si verificano situazioni simili. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, portando attenzione sulla confusione generata dall’errore di trasmissione.

Un errore televisivo ha scatenato il panico tra i fan di Michael J. Fox in tutto il mondo. La CNN ha mandato in onda per sbaglio un video tributo che sembrava commemorare la vita dell’attore, portando migliaia di persone a credere che fosse morto. La confusione è durata poco, ma abbastanza da generare un’ondata di preoccupazione sui social media. Il segmento video, strutturato come un necrologio celebrativo, ripercorreva la carriera e la vita di Fox come se si trattasse di un omaggio postumo. L’emittente ha successivamente ammesso l’errore, rimuovendo il contenuto e presentando scuse ufficiali all’attore e alla sua famiglia. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, il video sarebbe stato caricato per errore. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La CNN lo dà per morto per errore, Michael J. Fox scherza: “Non sono morto, lo fanno ogni anno” Leggi anche: Michael J. Fox dato morto dalla CNN, lui assicura: “Sto bene” Leggi anche: “Pensavo fosse la fine del mondo. Invece sono solo io e sto bene”: Michael J. Fox smentisce la notizia della sua morte data dalla CNN