Mercoledì, un articolo e un video pubblicati sul sito della Cnn hanno annunciato la morte di Michael J. Fox, definendolo come un attore scomparso. Tuttavia, l’attore è ancora vivo e si trova a Hollywood, dove ha celebrato un evento. La notizia ha generato sconcerto tra i fan e i media, anche se la sua famiglia ha confermato la sua presenza.

Michael J. Fox è vivo ma la Cnn lo ha dato per morto mercoledì, quando ha pubblicato sul suo sito un articolo e video intitolati Remembering the life of actor, in ricordo della star americana. Un titolo che ha scatenato il panico in rete, mentre l’attore era intento a festeggiare al PaleyFest. In perfette condizioni di salute, anche se il 64enne è malato di Parkinson dall’età di 29 anni. « Michael sta benissimo. Era al PaleyFest ieri. Era sul palco e ha rilasciato interviste», ha dichiarato il suo staff a Tmz, sito del settore. Il link dell’articolo è stato poi rimosso dallo spazio web della Cnn. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vision PR (@vision. 🔗 Leggi su Open.online

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Stati Uniti Gaffe della Cnn: dà per morto Michael J. Fox e poi si scusaMichael J. Fox «sta bene». Lo ha detto l'agente dell'attore a Tmz dopo che la Cnn aveva pubblicato un articolo e un video dal titolo 'Remembering the life of actor Michael J. Fox', inducendo molti a p ... bluewin.ch

La Cnn dà per morto Michael J. Fox, mentre lui è vivo e festeggia a Hollywood x.com

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