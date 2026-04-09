Un gruppo di turisti è rimasto bloccato su un autobus per diverse ore, creando disagi e malcontento. La situazione si è verificata durante un picco di afflusso di visitatori, con molte persone che hanno dovuto attendere sotto il sole senza chiarimenti da parte del personale. Testimoni riferiscono che l’autobus non ha ripartito dopo una sosta, mentre le autorità sono state informate ma non hanno ancora fornito un intervento immediato.

Arrivare in città con l’entusiasmo di scoprire il marmo e la storia, e andarsene con l’amaro in bocca per un’accoglienza che tutto sembra tranne che ospitale. È quanto accaduto a una coppia di turisti, vittime di un sistema di bigliettazione poco chiaro e di una gestione dei controlli discutibile. Dopo aver parcheggiato il camper nell’area del bagno Lunezia, la coppia è salita sul bus per raggiungere Carrara. Non vedendo punti vendita, hanno seguito il consiglio di altri passeggeri "pagate con il bancomat a bordo". Ma il sistema ‘tap-to-go’, ormai diffuso in molte città, permette l’acquisto di un solo titolo di viaggio per ogni carta di credito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città e i turisti: "Odissea sull’autobus"

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