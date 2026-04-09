Gian Piero Gasperini ha dichiarato di voler conquistare la qualificazione in Champions League, considerando sette partite ancora da disputare. La sua squadra si trova attualmente fuori dalla zona europea, con un margine di quattro punti rispetto al quarto posto occupato dal Como. La classifica vede anche la Juventus a un punto di distanza dalla zona qualificazione. La squadra affronta le prossime gare con l’obiettivo di recuperare terreno e migliorare la propria posizione in campionato.

Sette partite per inseguire un obiettivo "difficile, ma fattibile". Gian Piero Gasperini crede ancora al traguardo Champions, nonostante la sua Roma abbia perso terreno dal quarto posto occupato dal Como, che ha un vantaggio di +4 sui giallorossi e di +1 sulla Juventus quinta. L'ambizione però resta la stessa. "Fuori da Roma nessuno ci accreditava come squadra in corsa. E la proprietà non mi ha detto di raggiungere quel traguardo, è una cosa che ho detto io", ha precisato il tecnico giallorosso in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa (venerdì alle 20:45) all'Olimpico. "Sfidiamo una squadra quasi retrocessa ma molto ostica", le parole di Gasp che, dopo la disfatta di Milano con l'Inter, vuole mettere pressione a Como e Juventus, distanziando almeno per una notte a +4 l'Atalanta, impegnata sabato sera contro i bianconeri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La Champions League la voglio io". La carica di Gasperini

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