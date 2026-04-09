Il sindacato ha espresso forti critiche riguardo al provvedimento sui tagli alle accise, accusandolo di favorire le imprese energetiche a discapito delle famiglie. Secondo la rappresentanza dei lavoratori, la proposta non affronta adeguatamente le esigenze delle famiglie e si concentra invece sulla tassazione delle aziende. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio sulla distribuzione delle risorse e sulle priorità delle politiche fiscali.

«È una questione di priorità». Quante volte dall’inizio della guerra in Medio Oriente ci siamo sentiti ripetere sempre la stessa solfa: il conflitto è un fenomeno esogeno, che nessuno in Italia e in Europa ha auspicato e spinto, ma ha provocato un gravissimo choc energetico su famiglie, lavoratori e imprese di tutto il Vecchio continente. Bisogna intervenire, calibrando le risorse. Anche perché, tregua o non tregua, al momento nessuno conosce i tempi della nuova contesa. L’ideale sarebbe, avendo un’altra Europa, sforare i paletti del Patto di stabilità e intervenire subito per dare ristoro ad aziende e cittadini che iniziano a vedere i primi segnali dei rincari. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Cgil «sputa» sulle famiglie: vuol solo tassare le imprese

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