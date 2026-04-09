La Casa Bianca | Sabato i negoziati con l' Iran L’insidia più grande resta il nucleare

Sabato si terranno negoziati tra le parti interessate, con la mediazione di un paese asiatico. La discussione avviene a Islamabad e si concentra su questioni legate all’accordo nucleare e alla possibilità di nuove intese. Tuttavia, sui dettagli e sugli obiettivi dei colloqui non è chiaro quali siano le posizioni e le priorità delle parti coinvolte. La questione nucleare rimane al centro delle preoccupazioni.

Le prime navi son tornate ieri mattina a transitare nello Stretto di Hormuz. Il via libera, però, è durato poche ore. Teheran ha chiarito: «È necessario ricevere il permesso dalla Marina dei pasdaran. Qualsiasi nave che tenti il passaggio senza autorizzazione sarà distrutta». Più che una riapertura, insomma, una gestione controllata. Ed è proprio qui che si gioca la partita negoziale tra Washington e la Repubblica islamica. I colloqui, ha annunciato Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, proseguiranno sabato a Islamabad con la mediazione del Pakistan. Al tavolo negoziale siederanno per Washington JD Vance, l’inviato speciale Steve Witkoff e Jared Kushner. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Casa Bianca: «Sabato i negoziati con l'Iran». L’insidia più grande resta il nucleare Iran: al via a Ginevra il terzo round di negoziati con gli Usa sul programma nucleare di Teheran. Ma resta lo spettro dell’escalationSul tavolo resta la questione dell'arricchimento iraniano dell'uranio ma anche lo sviluppo missilistico e l'appoggio alle milizie nella regione da... Iran, Casa Bianca nega di considerare uso dell’arma nucleareLa smentita della Casa Bianca segue l’interpretazione delle parole pronunciate da JD Vance in Ungheria. Temi più discussi: Casa Bianca, inviati di Trump sabato a Islamabad per colloqui con Iran; Il giallo di Trump ricoverato in ospedale, la Casa Bianca smentisce. I rumors online; 1mattina News 2025/26 - Casa Bianca, Trump cambia i vertici: alta tensione con l'Iran - 03/04/2026 - Video; Casa Bianca, Trump illustra il super bunker sotto la nuova sala da ballo. Ma volano critiche. Iran: Casa Bianca, Hormuz apra immediatamente, no a pedaggiSabato Vance guidera' delegazione Usa a Islamabad (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 8 apr - Ci aspettiamo che lo Stretto di Hormuz venga ... ilsole24ore.com Casa Bianca, inviati di Trump sabato a Islamabad per colloqui con Iran(ANSA) - WASHINGTON, 08 APR - Steve Witkoff, Jared Kushner, guidati dal vicepresidente JD Vance saranno a Islamabad da sabato per colloqui con l'Iran. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, ... altoadige.it In una nota letta dalla portavoce della Casa Bianca, il presidente ha attaccato nuovamente gli alleati, sottolineando il loro «fallimento» dopo essere stati messi alla prova - facebook.com facebook Trump con Melania all'Easter Egg Roll alla Casa Bianca: «Gli Usa non sono mai andati meglio» x.com