Un evento dedicato ai giovani nel palazzetto di Cuneo ha visto la partecipazione dell’attore George Clooney, che ha risposto a domande e condiviso esperienze. Tuttavia, la presidenza ha commentato con ironia le sue affermazioni, paragonando i suoi film a crimini di guerra. Clooney ha replicato dicendo che non si tratta di battute, ma di fatti concreti, sottolineando la serietà delle sue parole. La discussione si è sviluppata tra le due parti, senza ulteriori sviluppi pubblici.

Roma, 9 aprile 2026 – Doveva essere un incontro con i giovani (quasi tremila quelli presenti al palazzetto dello sport di Cuneo), ma è diventato un botta e risposta a distanza tra l’attore George Clooney, ospite d'eccezione dei ‘Dialoghi sul talento’ e la Casa Bianca. L'unica persona che commette crimini di guerra è George Clooney con i suoi film orribili e la sua pessima capacità recitativa Così in una dichiarazione a The Independent il capo della comunicazione della Casa Bianca, Steven Chung, risponde all'attore, noto per le sue posizioni democrat e anti-Trump, che ieri davanti alla sterminata platea di studenti aveva affermato che minacciare di sterminare una civiltà – come ha fatto Trump per l'Iran – è un “crimine di guerra”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Casa Bianca contro George Clooney: “Crimini di guerra sono i suoi film”. La replica: “Niente battute, la gente muore”

Botta e risposta tra Casa Bianca e George Clooney: “I suoi film sono crimini di guerra”(Adnkronos) – È botta e risposta tra la Casa Bianca e George Clooney, che aveva accusato Donald Trump di contemplare "un crimine di guerra" dopo aver...

“L’unica persona che sta commettendo crimini di guerra è George Clooney per i suoi film orribili”: la Casa Bianca risponde a muso duro all’attoreDonald Trump ormai ci ha abituati alle sue repliche, spesso furibonde, contro esponenti politici, ma anche artisti.

Temi più discussi: Casa Bianca, Usa hanno avuto colloqui alto livello con Cina su Iran; 1mattina News 2025/26 - Casa Bianca, Trump cambia i vertici: alta tensione con l'Iran - 03/04/2026 - Video; Trump ricoverato in ospedale, la Casa Bianca costretta a smentire: Lavora senza sosta; Il giallo di Trump ricoverato in ospedale, la Casa Bianca smentisce. I rumors online.

La Casa Bianca contro George Clooney: Crimini di guerra sono i suoi film. La replica: Niente battute, la gente muoreBotta e risposta a distanza tra l’attore e il capo comunicazione di Trump. Pessimo attore. Il due volte premio Oscar replica: Basta offese infantili, i bambini sono inceneriti e l'economia mondiale ... quotidiano.net

La Casa Bianca di Trump contro Clooney dopo le critiche: Crimini di guerra? I suoi film terribiliLa Casa Bianca risponde a George Clooney e lo fa scegliendo il registro dello scontro diretto. «L’unica persona che commette crimini di guerra è George Clooney, per i suoi film terribili e la sua pess ... torino.repubblica.it

La Casa Bianca risponde a George Clooney e lo fa scegliendo il registro dello scontro diretto. “L’unica persona che commette crimini di guerra è George Clooney, per i suoi film terribili e la sua pessima capacità di recitare”, attacca il direttore della comunicazi - facebook.com facebook

Insulti infantili: George Clooney replica all'offesa della Casa Bianca x.com