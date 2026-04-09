La carica dei 18mila | Pescara-Sampdoria è Partitissima da old out!

Domenica 11 aprile alle 15, allo stadio di Pescara, si svolgerà la partita tra Pescara e Sampdoria. La sfida, molto attesa dai tifosi locali, ha già superato la capienza disponibile dei biglietti in prevendita, dimostrando l’interesse generato dall'incontro. La gara potrebbe avere un peso rilevante per le sorti della stagione delle due squadre, attirando l’attenzione di molti appassionati e sostenitori.

Pescara-Samp è Partitissima che può valere tutta la stagione. O quasi. E il popolo biancazzurro lo ha capito al punto di polverizzare in prevendita i biglietti a disposizione per assistere al match di sabato 11 aprile alle ore 15. Lo scontro diretto in chiave salvezza ha fatto registrare un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Calcio: in 18mila all'Adriatico per Pescara-SampdoriaSaranno oltre 18mila gli spettatori che assisteranno al match di sabato, alle 15, tra Pescara e Sampdoria allo Stadio Adriatico Cornacchia. (ANSA) ... ansa.it