L’11 e il 12 aprile oltre 150 città si illumineranno grazie alla collaborazione tra Terre des Hommes e i pediatri della Simeup, in occasione delle Giornate dedicate alla prevenzione del trauma cerebrale nei neonati. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio di danni causati dallo scuotimento violento dei bambini. Il pianto di un neonato, segno di vita e di salute, rappresenta il punto di partenza di una campagna di informazione rivolta alle famiglie.

I l pianto di un neonato è un suono carico di vita, quando lo si ascolta per la prima volta, rassicura: è il segnale che tutto va bene, che quel piccolo respiro si sta facendo strada nel mondo. Lo stesso suono, tuttavia, se diventa prolungato, se riempie tutte le ore della notte, può diventare difficile da sostenere e gestire. È proprio in quei momenti che può scattare un impulso istintivo, come scuotere il bambino per farlo smettere. Un gesto che può avere conseguenze molto serie e permanenti. Per accendere i riflettori su questo rischio, l’11 e il 12 aprile 2026 tornano le Giornate nazionali dedicate alla prevenzione della Sindrome del bambino scosso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'11 e il 12 aprile oltre 150 città si accenderanno grazie a Terre des Hommes e ai pediatri della Simeup per le Giornate per prevenire la grave forma di trauma cerebrale che deriva dallo scuotimento violento di un neonato

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Temi più discussi: L’11 e il 12 aprile le Giornate di prevenzione della Sindrome del bambino scosso, le Torri della Regione si illuminano di arancione; L’11 aprile il Triangolare del Cuore – Festa dello Sport; Sindrome del bambino scosso: sabato 11 aprile a Cesena infopoint e Fontana Masini illuminata per la giornata nazionale; Sindrome del bambino scosso, fatale in 1 caso su 4.

Sindrome del bambino scosso: Terre des Hommes e Simeup, l’11 e il 12 aprile oltre 150 città coinvolte per informare e promuovere la prevenzioneOltre 150 città coinvolte, infopoint con operatori sanitari e monumenti storici illuminati di arancione. L’11 e il 12 aprile tornano le Giornate nazionali di prevenzione della Sindrome del bambino sco ... agensir.it

L’11 e il 12 aprile giornate di prevenzione della Sindrome del bambino scosso, iniziative anche a Modena e CavezzoBastano pochi secondi di violento scuotimento da parte del genitore o di un adulto, in preda all’esasperazione per un pianto prolungato o alla stanchezza per le notti insonni, per causare nel neonato ... sulpanaro.net

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