Durante la partita tra PSG e Liverpool, il giocatore ha segnato un gol spettacolare che ha portato il punteggio sul 2-0 per la squadra francese. L’azione si è sviluppata con una giocata personale che ha sorpreso gli spettatori, lasciando il risultato invariato fino a quel momento. Il gol ha avuto un forte impatto sulla partita, con il pubblico e gli addetti ai lavori che hanno assistito a un momento di grande intensità.

Il PSG ha allungato il proprio vantaggio sul Liverpool con un’azione magistrale che ha lasciato senza parole gli spettatori, portando il punteggio sul 2-0 grazie a una giocata individuale di Kvaratskhelia. L’episodio, avvenuto durante lo scontro tra i parigini e i Reds, ha il talento georgiano trasformare un inserimento tecnico in un momento di pura estetica calcistica. L’architettura del gol tra visione e scarto tecnico. Tutto è partito da un movimento coordinato che ha coinvolto Joao Neves, il quale ha servito un passaggio millimetrico per permettere l’inserimento del numero dieci georgiano. Una volta ricevuto il pallone, Kvaratskhelia ha... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kvaratskhelia umilia il Liverpool: il gol magico che stordisce tutti

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