Dopo la recente vittoria del Paris Saint Germain contro il Liverpool, le testate giornalistiche europee hanno dedicato ampio spazio alle prestazioni di Kvaratskhelia, elogiando le sue giocate e il suo stile di gioco. In alcune partite, il calciatore ha mostrato una particolare ossessione nel muoversi con precisione e rapidità, come un cacciatore alla ricerca del bersaglio. La sua presenza in campo ha suscitato reazioni diverse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Ne parla El Paìs. "Ha messo in rete una giocata che solo lui sa fare, in Champions ha giorni di fuoco. È imprevedibile, quando si muove riesce a prevedere il percorso più inaccessibile per gli avversari" Dopo la vittoria netta del Paris Saint Germain sul Liverpool, i quotidiani nazionali d’Europa stanno tessendo elogi su elogi per Kvara e le sue giocate (a Napoli c’era chi gioiva quando andò via ndr). Il suo gol è una dimostrazione di forza, tecnica, inserimento, intesa coi compagni. E poi sempre in Champions, che è effettivamente – come dice il Paìs – la sua dimensione in tutto e per tutto. “Kvaratskhelia ha messo a segno una giocata degna di lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kvaratskhelia è un mago col gps, in alcune partite ha l’ossessione di un cacciatore

Stalliere ucciso, la titolare del maneggio: “Vlad ha filmato il cacciatore col fucile puntato. Ho gli screenshot”Montegranaro (Fermo), 17 marzo 2026 - “Quel cacciatore ha sparato volontariamente, ne sono certa, anche perché Vlad era una persona di una forza...

Il mago Draco Malfoy adottato come simbolo del Capodanno cinese in alcune celebrazioni asiaticheIl 17 febbraio 2026 segnerà l’inizio del nuovo anno lunare cinese, l’anno del Cavallo, ma in molte città dell’Estremo Oriente, dai quartieri di...

Argomenti più discussi: PSG-Liverpool, le formazioni ufficiali: Chiesa fuori, Kvaratskhelia certezza dal 1\'; Una partita a settimana non è garanzia di Scudetto: vero, Italia?.

L’Equipe: Kvaratskhelia si conferma un giocatore dalle grandi serate, in Champions ha più gol che in Ligue 1Khvicha Kvaratskhelia ha segnato in Champions contro il Liverpool e ora spera di poter raggiungere la seconda finale consecutiva. ilnapolista.it

Kvaratskhelia, il gol in Psg-Liverpool analizzato con Sky Sport Skill. VIDEONel post di Psg-Liverpool, l’analisi con Sky Sport Skill del super gol del georgiano, che è valso il 2-0 dei parigini. Kvaratskhelia si inserisce sull’assist perfetto di Joao Neves e poi è bravissimo ... sport.sky.it

Kvaratskhelia sta dimostrando di essere una star di livello mondiale, anche se nella seconda stagione di Napoli, Garcia spesso lo sostituiva con Alessio Zerbin... - facebook.com facebook

Ieri il PSG ha annientato il Liverpool con un gol di Kvaratskhelia che è un capolavoro di tecnica individuale e intesa collettiva. Un esempio di come talento e princìpi di gioco non siano affatto in contraddizione tra loro. x.com