Una giovane scacchista di 16 anni ha scritto una mail a Keanu Reeves, convincendolo a produrre il film

A volte basta un'idea semplice e una mail scritta con coraggio per cambiare il corso delle cose. È da qui che parte la storia di Madwoman's Game, un progetto nato quasi per gioco e cresciuto fino a coinvolgere uno dei volti più riconoscibili di Hollywood. Una giovane scacchista di 16 anni scrive a Keanu Reeves e ottiene una risposta inaspettata. Nasce così Madwoman's Game, documentario sul mondo femminile degli scacchi, ora pronto al debutto al Miami Film Festival dopo anni di sviluppo. Una mail, un'intuizione e un sì che cambia tutto Nel 2021, quando aveva appena 16 anni, Bianca Mitchell-Avila immaginava un documentario capace di raccontare un lato poco esplorato degli scacchi: quello delle donne che sfidano un ambiente ancora fortemente dominato dagli uomini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Keanu Reeves, come una scacchista di 16 anni lo ha convinto a produrre “Madwoman’s Game”

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