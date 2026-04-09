Kazakistan Astana ospiterà in autunno festival cinema creato con Ia

In autunno, la capitale del Kazakistan ospiterà l’Ai Film Festival 2026, un evento internazionale dedicato ai film creati con l’uso di intelligenza artificiale. L’iniziativa è stata annunciata dalla agenzia di stampa locale e rappresenta uno dei primi festival di questa portata nel settore cinematografico internazionale, concentrandosi esclusivamente su opere realizzate con tecnologie di intelligenza artificiale.

(Adnkronos) – Questo autunno Astana, capitale del Kazakistan, ospiterà l'Ai Film Festival 2026, uno dei primi festival internazionali dedicati ai film realizzati con tecnologie di intelligenza artificiale, riporta Qazinform News Agency. L’evento riunirà registi, creatori digitali, rappresentanti di aziende tecnologiche, esperti del settore e investitori, proponendosi come una piattaforma per sviluppare progetti all’intersezione tra cinema. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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