L’attrice ha dichiarato di essere stata licenziata per aver espresso solidarietà alla popolazione di Gaza, mentre invece l’attore coinvolto nella stessa vicenda non avrebbe subito conseguenze simili. La sua accusa si rivolge all’industria cinematografica americana, che secondo quanto affermato avrebbe adottato un doppio standard nel trattamento delle opinioni legate alla questione. La denuncia ha suscitato reazioni tra i fan e ha acceso un dibattito pubblico su libertà di espressione e censure.

Una denuncia dura, personale e destinata a far discutere: Kate Beckinsale ha accusato pubblicamente Mark Ruffalo e, più in generale, l’industria cinematografica americana, di applicare un doppio standard evidente. Secondo il suo racconto, sarebbe stata licenziata dalla propria agente semplicemente per aver messo un “ like ” a un post che chiedeva il cessate il fuoco a Gaza. Il punto più controverso è proprio questo: Ruffalo, che da anni esprime apertamente posizioni simili sulla questione palestinese, non avrebbe subito alcuna conseguenza professionale. E non solo. L’attrice ha raccontato di aver provato a contattarlo privatamente per confrontarsi sulla vicenda, ma di essere stata ignorata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Kate Beckinsale contro Ruffalo ed Hollywood: “Io licenziata per Gaza ma lui no” (e il motivo fa infuriare i suoi fan)

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Kate Beckinsale ha ancora una volta scatenato un putiferio sui social media dopo aver affermato che il suo agente ha improvvisamente smesso di rappresentarla a causa di una dichiarazione pubblica fatta dall’attrice, mentre Mark Ruffalo a quanto pare non a - facebook.com facebook