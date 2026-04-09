Kamil Rychlicki si è distinto come il miglior marcatore della Plusliga, il massimo campionato polacco di volley maschile. Dopo una stagione intensa e combattuta nei playoff, la squadra di Rychlicki è stata eliminata. Ora il giocatore si prepara a trasferirsi in Italia, dove continuerà la sua carriera. La stagione si è conclusa con il suo record personale di punti e una presenza costante in campo.

Kamil Rychlicki è stato nettamente il miglior marcatore della Plusliga, il massimo campionato polacco di volley maschile. L’opposto italiano ha messo a segno 587 punti nel corso della stagione, contribuendo in maniera determinante alla qualificazione dello ZAKSA Kedzierzyn Kozle ai playoff che mettono in palio il titolo: gli ex Campioni d’Europa hanno strappato l’ammissione con l’ottavo posto in regular season e hanno così dovuto affrontare l’Aluron Warta Zawiercie, dominatore dell’annata agonistica e promosso anche alla Final Four di Champions League dopo aver travolto Civitanova con un doppio 3-0. La caratura del bomber della Nazionale,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kamil Rychlicki miglior marcatore in Polonia! Stagione da urlo e lotta nei playoff, poi l’eliminazione. Ora l’Italia…

Kamil Rychlicki miglior marcatore in Polonia! Grande stagione da bomber, ora i playoff. L’Italia lo aspettaKamil Rychlicki ha strabiliato durante la stagione regolare della Plusliga, il massimo campionato polacco di volley maschile: trasferitosi all’estero...

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