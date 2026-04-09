Domani sarà annunciato l’accordo tra l’allenatore e la squadra, confermando la prosecuzione del rapporto anche per la prossima stagione. La firma, già definita, rappresenta un passo importante in un percorso che va oltre i risultati di quest’anno. La decisione di confermare l’allenatore si inserisce in un progetto che mira a consolidare la continuità e gli obiettivi futuri del club.

La blindatura del progetto oltre i risultati: Spalletti sarà bianconero anche l’anno prossimo. Il legame tra la Juventus e Luciano Spalletti si consolida con una mossa che va oltre la classifica attuale. Nonostante il club si trovi al quinto posto, la società ha deciso di puntare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti ha firmato: domani l’annuncio

Caceres torna a casa: l’ex Juventus ha firmato con lo Juventud de Las Piedras: c’è l’annuncio ufficiale del clubVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Spalletti Juventus, ci siamo per l’annuncio ufficiale: il tecnico ha ricevuto anche questa garanzia! Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Spalletti Juventus, le indiscrezioni confermano l’accordo totale: la dirigenza è pronta ad annunciare la firma sul...

JUVE-GENOA, Spalletti in conferenza stampa

Temi più discussi: Juve-Spalletti, è l'ora del rinnovo: firma in arrivo prima dell'Atalanta; Perché Spalletti non rinnova con la Juventus? Incertezze e piani di mercato; Spalletti-Juventus, è fatta per il rinnovo: cifre e durata, atteso l'annuncio ufficiale; Rinnovo Spalletti, tutto fatto: quando arriva l'annuncio Juve e il ruolo di Chiellini.

Affare fatto, ha firmato con la Juve: arriva l’annuncioEppur si muove. Nonostante un campionato ancora in pieno fermento, con il quarto posto da raggiungere ad ogni costo, la Juventus del prossimo anno prende forma. Lo fa con la scelta della dirigenza di ... cagliarinews24.com

Tuttosport - Juventus, Spalletti ha firmato il rinnovo del contrattoLuciano Spalletti ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus. Lo scrive Tuttosport nella notizia di apertura del quotidiano. L'annuncio è atteso per domani, si legge sul quotidiano torinese: ... calciomercato.com

"Spalletti Vado molto d'accordo con lui. Penso che ogni calciatore abbia bisogni diversi, ci sono aspettative diverse su ognuno di noi. Ogni volta che vedo il mister mi dà un senso di sicurezza" . Per entrare nel clima pre-partita di Atalanta-Juventus, è da oggi - facebook.com facebook

Spalletti-Juventus, rinnovo fino al 2028. Manca solo l’annuncio Come svelato da @AlfredoPedulla lo scorso dicembre e ribadito a gennaio, nel corso di una telefonata tra Elkann e Spalletti il rinnovo del tecnico fino al 2028 è sempre stato una priorità pe x.com