Juventus | Spalletti blindato

La Juventus ha confermato l’incarico a Luciano Spalletti e ha deciso di fornirgli immediatamente gli strumenti necessari per rafforzare la squadra. La società ha comunicato ufficialmente la sua volontà di puntare sul tecnico, garantendogli le risorse per intervenire sul mercato e migliorare la rosa. La scelta arriva dopo le recenti decisioni societarie e si inserisce nel percorso di rinnovamento della formazione.

La Juventus ha deciso di blindare Luciano Spalletti e di dargli subito gli strumenti per costruire una squadra più solida e ambiziosa. Il rinnovo biennale del tecnico toscano fino al 30 giugno 2028 è praticamente definito: accordo raggiunto su un ingaggio di circa 6 milioni di euro netti a stagione, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti blindato Juventus, rivoluzione Spalletti: contratto blindato fino al 2028La Juventus ha deciso di blindare il proprio progetto tecnico, raggiungendo un accordo definitivo per la permanenza di Spalletti sulla panchina... JUVE-GENOA, Spalletti in conferenza stampa Temi più discussi: Spalletti ora può firmare il rinnovo con la Juve: era bloccato per via dell’inibizione di Comolli; Juventus, Spalletti rinnova: a breve la firma; Calciomercato Juve, Zirkzee defilato e Osimhen blindato: la corsa al bomber nasconde già un verdetto; Yildiz blindato, ma la Premier non molla la Juve: gli scenari su Kalulu, Thuram e Conceiçao. Juventus, ecco il rinnovo di Spalletti! Domani l’ufficialità?Allontanati ogni tipo di malumori: Luciano Spalletti ha firmato il suo rinnovo con la Juventus che lo legherà al club fino al 2028 ... juvenews.eu Atalanta-Juventus, le quote parlano estremamente chiaroPalladino cerca la continuità che è mancata nel corso di una stagione piuttosto irregolare, mentre Spalletti vuole blindare la posizione dei suoi tra le prime della classe ... juvenews.eu La Juventus e Luciano Spalletti proseguiranno insieme Attesa per domani la firma del tecnico sul rinnovo fino al 2028 ma l’accordo é già stato raggiunto - facebook.com facebook Juventus-Spalletti, è fatta per il rinnovo: sarà annunciato nelle prossime ore #SkySport #SkySerieA x.com