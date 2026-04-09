Juventus | Spalletti accordo raggiunto

La Juventus ha concluso l’accordo con Luciano Spalletti, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028. L’allenatore sarà alla guida della squadra nella prossima stagione, secondo quanto riportato da Tuttosport. La firma è stata completata e l’accordo è considerato definito. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo ai termini del contratto o alle modalità dell’intesa.

La Juventus ha chiuso il cerchio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Luciano Spalletti ha già apposto la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2028. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore o al massimo domani, giusto in tempo per caricare l’ambiente in vista L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti, accordo raggiunto Juventus: En Nesyri, accordo raggiuntoLa Juventus ha chiuso il colpo di mercato più atteso di gennaio 2026: Youssef En-Nesyri è ufficialmente il nuovo rinforzo per l’attacco bianconero. SPALLETTI JUVE, È FATTA: ACCORDO TOTALE RAGGIUNTO! Temi più discussi: Juventus, McKennie svela il rapporto speciale con Spalletti: Il migliore; Loro sono tecnici, fisici e scorbutici, ma i ragazzi daranno tutto per raggiungere l'obiettivo, Gattuso a Rai Sport prima di Bosnia-Italia; Vlahovic gioca titolare Juventus-Genoa? Le ultime sulle scelte di Spalletti per la gara dei bianconeri a Pasquetta; Juventus, il rinnovo è cosa fatta: accordo totale con il top player | Manca solo la firma. Juventus, Spalletti rinnova. Giletti: Ha fatto miracoli. Ora decida Chiellini, non gli algoritmi...Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com il giornalista e conduttore televisivo, Massimo Giletti, ha parlato della notizia che. tuttomercatoweb.com Spalletti rinnova con la Juventus, annuncio nelle prossime 24 ore: contratto fino al 2028 per il tecnico toscanoLuciano Spalletti e la Juventus, la storia prosegue. Il tecnico bianconero, arrivato nel corso di questa stagione per prendere il posto dell'esonerato Igor Tudor, ha rinnovato il contratto ... ilmessaggero.it La Juventus e Luciano Spalletti proseguiranno insieme Attesa per domani la firma del tecnico sul rinnovo fino al 2028 ma l’accordo é già stato raggiunto - facebook.com facebook Juventus-Spalletti, è fatta per il rinnovo: sarà annunciato nelle prossime ore #SkySport #SkySerieA x.com