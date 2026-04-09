Juventus Openda si sfoga sui social | scoppia il caso

Un nuovo episodio riguarda il calciatore belga, che ha pubblicato un messaggio su Instagram, suscitando attenzione tra i media sportivi. Il giocatore, che appare sempre più ai margini della rosa della squadra, ha condiviso alcune parole che hanno attirato l'interesse di tifosi e addetti ai lavori. La situazione si aggiunge a un momento di tensione tra il calciatore e la società, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Scoppia il caso Openda dopo un messaggio lanciato su Instagram dal belga, sempre più ai margini del progetto bianconero. L’esclusione e il messaggio sui social di Openda. Lois Openda è ufficialmente scivolato ai margini del progetto tecnico di Luciano Spalletti. Dopo essere stato un elemento L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Openda si sfoga sui social: scoppia il caso La Fabo vede da vicino i playoff. Sui social scoppia il caso ScaliNon la consueta vittoria, quella ottenuta dalla Fabo nel sabato di Pasqua contro la Sae Scientifica Legnano. “Cancellate quelle foto”. Federica Torzullo, scoppia il caso delle immagini AI sui social: è polemicaC’è un momento, dopo ogni tragedia, in cui il silenzio dovrebbe proteggere la memoria e arginare l’onda dell’emotività. Pagina 2 | Openda rompe il silenzio: il messaggio social dal molteplice significato che fa luce sul momento JuveI numeri stagionali non sono ovviamente dalla parte del calciatore: Openda ha disputato 33 partite con la maglia della Juve, spalmate su 993, il che vuol dire media di 30 minuti per gara giocata. Ma l ... tuttosport.com Loïs Openda potrebbe lasciare la Juventus: Lens sogna il ritornoLoïs Openda potrebbe lasciare la Juventus: Lens sogna il ritorno Openda non ha ancora trovato il suo posto alla Juventus. Il nome dell’attaccante belga sta già circolando ... tuttojuve.com